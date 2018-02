Condividi | Red 15:47 Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, finisce 0-0 il lunch match tra il Sassuolo e gli isolani, valido per la 24esima giornata del massimo campionato Serie A: pareggio esterno per il Cagliari



CAGLIARI - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, finisce 0-0 il lunch match tra il Sassuolo ed il Cagliari, valido per la 24esima giornata del campionato di serie A. Buon punto esterno per i rossoblu di Diego Lopez.



PRIMO TEMPO. In avvio, Berardi serve Babacar, che calcia dalla distanza, senza mettere in difficoltà Cragno. Al 6', Barella tocca per Diego Farias, che ci prova dai 18metri, anche Consigli sporca i guanti. Al quarto d'ora, corner di Berardi, sponda di Duncan sul secondo palo, acrobazia di Policano e palla sul fondo. Al 23', infortunio per Cigarini, dopo un contrasto con Magnanelli. Al suo posto, entra Sau. Al 28', Joao Pedro innesca Diego Farias, che tocca per Sau in area: il nuovo entrato calcia oltre la traversa. Due minuti dopo, cross di Lirola, incornata di Babacar, che non inquadra lo specchio della porta. Al 40', punizione di Barella, colpo di testa di Ceppitelli e palla oltre la traversa. Tre minuti dopo, piazzato di Magnanelli per Missiroli, ma il colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. L'arbitro concede due minuti di recupero, ma il risultato non si sblocca.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. In avvio, Politano innesca Berardi, che si presenta a tu per tu con Cragno, ma calcia sul fondo. Al 54', Berardi ci riprova dai 18metri, ma senza esito. Un minuto dopo, ammonito Andreolli. Al 56', Duncan per Babacar, che non inquadra lo specchio della porta da fuori area. Due minuti dopo, ci riprova Berardi, ma la mira è di poco alta. Poco oltre l'ora di gioco, mister Lopez inserisce Dessena al posto di Lykogiannis. Al 65', Duncan per Babacar, che ci prova di tacco all'altezza del primo palo, ma non inquadra lo specchio della porta. Subito dopo, Babacar lascia il posto all'ex rossoblu Matri. Al 69', Duncan serve Politano, che arriva a rimorchio, ma calcia altissimo. Un minuto dopo, Rogerio subentra a Peluso. Al 72', Ionita ci prova da fuori, ma non inquadra lo specchio della porta. Due minuti dopo, gli ospiti esauriscono i cambi a propria disposizione, con Pavoletti per Diego Farias. Al 79', corner di Politano, Goldaniga anticipa tutti, ma la palla è preda di Cragno. Un minuto dopo, sul cross di Magnanelli, Matri è pronto, ma il suo colpo di testa finisce lontano dai pali. Al minuto 87, ultimo cambio neroverde, con Duncan che cede il posto a Ragusa. L'arbitro concede tre minuti di recupero. Al 90', Barella vede Consigli fuori dai pali e cerca di sorprenderlo da metà campo. Il portiere riesce a deviare la palla oltre la traversa. E' l'ultima occasione del match, che si conclude sullo 0-0-



SASSUOLO-CAGLIARI 0-0:

SASSUOLO: Consigli, Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso (25'st Matri), Missiroli, Magnanelli, Duncan (42'st Ragusa), Berardi, Babacar (20'st Rogerio), Politano. Allenatore Giuseppe Iachini.

CAGLIARI: Cragno, Andreolli, Ceppitelli, Castan, Padoin, Ionita, Cigarini (25' Sau), Barella, Lykogiannis (16'st Dessena), Joao Pedro, Diego Farias (29'st Pavoletti). Allenatore Diego Lopez.

ARBITRO: Paolo Mazzoleni di Bergamo.



