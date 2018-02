Condividi | Red 13:21 A Cagliari, biblioteche dell’Università aperte fino alle 23.30 dal lunedì al venerdì. Garantita l’apertura anche il sabato, fino alle 18, mentre in Viale Sant’Ignazio prosegue l’apertura anche la domenica UniCa: biblioteche aperte fino alle 23.30



CAGLIARI - Da oggi (lunedì), la biblioteca della Sezione “Dante Alighieri” del Distretto delle Scienze umane dell’Università degli studi di Cagliari, nel Polo di Sa Duchessa, a Cagliari, rimarrà aperta anche la sera fino alle 23.30. L’orario sarà dunque continuato e prolungato, fino dalle 8. Dallo stesso giorno, anche la biblioteca della Sezione Facoltà di Ingegneria del Distretto tecnologico, nel Polo di Via Is Maglias, osserverà lo stesso orario.



Fino a martedì 31 luglio, entrambe le biblioteche osserveranno l'orario dalle 8 alle 23.30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato, l’orario di apertura sarà dalle 8 alle 18. Le tre Biblioteche del Polo economico-giuridico di Viale Sant’Ignazio mantengono gli stessi orari utilizzati finora: l'apertura è garantita dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, il sabato, dalle 8 alle 18, e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.



Prosegue così l’estensione ed il perfezionamento dei servizi agli studenti dell’Università di Cagliari: il provvedimento di prolungamento di apertura delle biblioteche e dei relativi servizi connessi è stato assunto dall’Ateneo per venire incontro alle richieste degli studenti, ottimizzando le risorse a disposizione e garantendo una continuità di servizi e di apertura delle biblioteche lungo tutto l’arco della settimana. Nel periodo immediatamente precedente, la Direzione per i Servizi bibliotecari guidata da Donatella Tore ha monitorato con attenzione i numeri degli accessi alle sale di lettura dell’Ateneo.



Nella foto: la Biblioteca della Sezione Dante Alighieri del Polo di Sa Duchessa, nota anche come "l'acquario"