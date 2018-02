video Condividi | A.S. 8:40 Gli Arestes di Sorgono in Borgata



Il fascino delle maschere sarde nel Carnevale delle Borgate di Alghero. In Riviera del Corallo s´inaugura una settimana di festa e colori a Guardia Grande. Attesa per la grande sfilata dei bambini prevista per la giornata di sabato, previsti oltre duemila figuranti. Le immagini esclusive