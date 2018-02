Condividi | M.P. 17:38 Non può essere usata neanche per la preparazione degli alimenti. Potrà essere usata, invece, per gli usi igienici e igiene personale A Stintino acqua non potabile: ordinanza



STINTINO - Entrano in vigore da oggi a Stintino le limitazioni dell’uso dell'acqua quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. Lo stabilisce l'ordinanza emessa questo pomeriggio dal sindaco di Stintino, Antonio Diana, a seguito della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ats-Assl Sassari.



Dalle analisi del Servizio di via Rizzeddu risultano delle non conformità ai parametri chimici. Per questo motivo il primo cittadino ha vietato di utilizzare l’acqua per il consumo umano, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. L’acqua può essere utilizzata, invece, per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale. STINTINO - Entrano in vigore da oggi a Stintino le limitazioni dell’uso dell'acqua quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. Lo stabilisce l'ordinanza emessa questo pomeriggio dal sindaco di Stintino, Antonio Diana, a seguito della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ats-Assl Sassari.Dalle analisi del Servizio di via Rizzeddu risultano delle non conformità ai parametri chimici. Per questo motivo il primo cittadino ha vietato di utilizzare l’acqua per il consumo umano, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. L’acqua può essere utilizzata, invece, per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale.