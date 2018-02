Condividi | Red 7:36 Il controllo del territorio ed il contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di finanza ha portato al sequestro di 109grammi di hashish, 10,5grammi di marijuana, 0,3grammi di cocaina, 0,4grammi di eroina e tre spinelli. Tredici le persone segnalate alla Prefettura ed una denunciata alla Autorità giudiziaria Droga nel Cagliaritano: intervengono le Fiamme gialle



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, nel territorio della provincia, otto distinti interventi. Nella stazione ferroviaria ed in quella degli autobus di Cagliari, i finanzieri hanno individuato sei persone (con un'età compresa tra i diciassette ed i quarant'anni) in possesso, complessivamente, di 5,3grammi di hashish, 3,3grammi di marijuana e 0,4grammi di eroina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e gli assuntori segnalati alla locale Prefettura.



Sempre nel capoluogo, in Viale Trieste, un 30enne è stato trovato in possesso di 0,3grammi di cocaina. Anche per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura. Durante un controllo in Viale Diaz, i finanzieri hanno sequestrato tre spinelli confezionati con marijuana ad un 24enne, le cui generalità sono state trasmesse all’Autoritò prefettizia. In Piazza Matteotti, le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro di 4grammi di hashish nei confronti di un 38enne, segnalandolo al prefetto.



Durante la perlustrazione delle aree limitrofe a Piazza Sant'Eulalia, sono stati trovati e sequestrati, nei confronti di ignoti, 2,2grammi di marijuana e 2,8grammi di hashish. Nella zona di Colle San Michele, le pattuglie hanno sequestrato 5grammi di marijuana ad un 26enne, anch’egli segnalato alla locale Prefettura. Nell’ambito di un controllo effettuato in Via dei Mille, un 22enne è stato trovato in possesso di 55,2grammi di hashish, 180euro in contanti ed un bilancino: per lui è scattata la denuncia a piede libero alla locale Autorità giudiziaria. Nel corso della stessa operazione, è stato segnalato un 19enne, trovato in possesso di 2grammi di hashish.



Nel parco pubblico "Liori" di Capoterra, sono stati segnalati un 21enne ed un 18enne, trovati in possesso, rispettivamente, di 0,5grammi e 0,8grammi di hashish. Durante la perlustrazione della zona, sono stati trovati e sequestrati anche 38,4grammi di hashish contenuti in una pochette occultata tra le aiuole. I controlli proseguiranno senza sosta lungo tutte le direttrici su cui si muove lo spaccio e l'assunzione delle sostanze stupefacenti, dall'individuazione dei canali di approvvigionamento al contrasto alla diffusione ed al consumo diffuso, per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti.