Condividi | Red 9:29 Questa è la decisione presa all´unanimità dal Coordinamento regionale dei Riformatori sardi sulle prossime Elezioni politiche comunicata con una nota del coordinatore regionale Pietrino Fois Riformatori: nessun accordo e libertà di voto



ALGHERO - «Libertà di voto per tutti i Riformatori». Questa è la decisione presa all'unanimità dal Coordinamento regionale dei Riformatori sardi in vista delle Elezioni politiche di domenica 4 marzo comunicata con una nota del coordinatore regionale Pietrino Fois.



«Le scelte e le modalità con cui la Coalizione di Centrodestra ha definito Collegi e candidati - afferma la nota della segreteria regionale - non fanno parte del nostro modo di fare politica. Si parla tanto di autonomia e di decisioni che devono essere prese in Sardegna, mentre anche questa volta si sono subite imposizioni da Roma, da parte di chi dimostra di non conoscere la realtà della Sardegna».



«A queste imposizioni dall'alto abbiamo detto “no”. Invitiamo pertanto tutti sardi che sostengono i Riformatori - conclude Fois - ad andare comunque a votare, scegliendo in piena libertà e con serena valutazione chi meglio incarni il voto di speranza e di cambiamento di cui l'Italia ha bisogno».



Nella foto: il coordinatore regionale Pietrino Fois Commenti ALGHERO - «Libertà di voto per tutti i Riformatori». Questa è la decisione presa all'unanimità dal Coordinamento regionale dei Riformatori sardi in vista delle Elezioni politiche di domenica 4 marzo comunicata con una nota del coordinatore regionale Pietrino Fois.«Le scelte e le modalità con cui la Coalizione di Centrodestra ha definito Collegi e candidati - afferma la nota della segreteria regionale - non fanno parte del nostro modo di fare politica. Si parla tanto di autonomia e di decisioni che devono essere prese in Sardegna, mentre anche questa volta si sono subite imposizioni da Roma, da parte di chi dimostra di non conoscere la realtà della Sardegna».«A queste imposizioni dall'alto abbiamo detto “no”. Invitiamo pertanto tutti sardi che sostengono i Riformatori - conclude Fois - ad andare comunque a votare, scegliendo in piena libertà e con serena valutazione chi meglio incarni il voto di speranza e di cambiamento di cui l'Italia ha bisogno».Nella foto: il coordinatore regionale Pietrino Fois