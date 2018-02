Condividi | Red 11:52 La compagine algherese ha sbancato per 1-2 i campi del Tc San Giorgio Cagliari e si è qualificata per la finale del campionato di Terza serie. Domenica sfiderà per il titolo il Tc Su Planu a Selargius Campionato invernale Tc Alghero in finale



ALGHERO – Il Tc Alghero ha sbancato per 1-2 i campi del Tc San Giorgio Cagliari e si è qualificato per la finale del Campionato invernale di Terza serie di tennis a squadre maschile. Domenica 18 febbraio, la compagine algherese sfiderà per il titolo il Tc Su Planu a Selargius.



Nella sfida contro il Tc San Giorgio, gli ospiti sono passati in vantaggio con la vittoria nel singolare di Lorenzo Carboni, che l'ha spuntata per 3-6, 6-4, 6-2 in rimonta Azzeni. Ma i padroni di casa hanno pareggiato i conti con Dessì, vincente 2-6, 6-4, 6-4 su Alessandro Pittalis.



A quel punto, si è reso decisivo il doppio. Una sfida equilibrata, con gli algheresi Carboni e Davide Scanu positivi nel primo set, chiuso per 6-3, ma poi sorpresi dalla reazione di Azzeni e Dessì, che hanno pareggiato i conti con un 2-6. Il verdetto della sfida è arrivato al super-tie break, con il binomio algherese vincente per 10-8.



Nella foto; i componenti delle squadre maschili e femminili del Tc Alghero Commenti ALGHERO – Il Tc Alghero ha sbancato per 1-2 i campi del Tc San Giorgio Cagliari e si è qualificato per la finale del Campionato invernale di Terza serie di tennis a squadre maschile. Domenica 18 febbraio, la compagine algherese sfiderà per il titolo il Tc Su Planu a Selargius.Nella sfida contro il Tc San Giorgio, gli ospiti sono passati in vantaggio con la vittoria nel singolare di Lorenzo Carboni, che l'ha spuntata per 3-6, 6-4, 6-2 in rimonta Azzeni. Ma i padroni di casa hanno pareggiato i conti con Dessì, vincente 2-6, 6-4, 6-4 su Alessandro Pittalis.A quel punto, si è reso decisivo il doppio. Una sfida equilibrata, con gli algheresi Carboni e Davide Scanu positivi nel primo set, chiuso per 6-3, ma poi sorpresi dalla reazione di Azzeni e Dessì, che hanno pareggiato i conti con un 2-6. Il verdetto della sfida è arrivato al super-tie break, con il binomio algherese vincente per 10-8.Nella foto; i componenti delle squadre maschili e femminili del Tc Alghero