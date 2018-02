Condividi | Red 11:55 Slitta l’udienza fissata per la giornata odierna relativa ai trenta rinvii a giudizio chiesti dal pm Marco Cocco nell’ambito dell’inchiesta sul presunto utilizzo irregolare dei fondi ai gruppi del Consiglio regionale, relativamente alla XIII legislatura, dal 2004 al 2009 Fondi gruppi, big a giudizio: si decide ad aprile



CAGLIARI - Tutto rinviato al 12 aprile. Slitta così l’udienza inizialmente fissata per la giornata odierna relativa ai trenta rinvii a giudizio chiesti dal pm Marco Cocco nell’ambito dell’inchiesta sul presunto utilizzo irregolare dei fondi ai gruppi del Consiglio regionale, relativamente alla XIII legislatura, dal 2004 al 2009.



La decisione riguarda il fole che coinvolge ex esponenti del Centrosinistra, quasi tutti del Parti democratico, molti big che attualmente ricoprono prestigiosi incarichi o svolgono mandati elettivi in pubbliche amministrazioni. Tra questi alcuni candidati alle prossime elezioni politiche di marzo.



