Aspa: parlano i protagonisti



Ancora quindici giorni per partecipare al contest realizzato in partnership con la Fujifilm Italia. Nella giuria dell'Alghero Street Photography Awards anche fotografi e critici internazionali: David Gibson, Massimo Mastrorillo, Gianluca Colla, Salvatore Matarazzo e Augusto Pieroni. E' possibile inviare le fotografie fino al 28 febbraio 2018: quattro le categorie principali e due speciali. Scatti e contatti da più di cento paesi nel mondo. Il video-lancio, le parole di Marcello Perino (Officina di Idee), Sonia Borsato, la direttrice artistica Aspa, e Salvatore Maltana (JazzAlguer)