Ad Alghero, l´Aperitivo con l´albergatore



ALGHERO – Giovedì 15 febbraio, alle 17, la Sala conferenze del Centro artistico culturale Il Chiostro, in Via Carlo Alberto 46, ad Alghero, ospiterà "Aperitivo con l'albergatore. L'appuntamento è dedicato alle strutture ricettive ed alla professione dell'accoglienza, un'attività moderna ed in forte espansione, che merita una protezione adeguata. L'incontro è organizzato dalla agenzia Allianz di Alghero, diretta da Andrea Ledda e Lorena Caria. Al termine, è previsto un momento conviviale.