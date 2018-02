Condividi | Red 20:24 Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, dalle 18 di oggi alle 15 di domani. Possibili nevicate sopra i 700metri di altitudine, soprattutto nella prima parte della giornata di domani Pericolo neve nel centro-nord dell´Isola



NUORO - Pericolo neve nel centro-nord della Sardegna. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, dalle 18 di oggi (martedì) alle 15 di domani, mercoledì 14 febbraio.



Sono possibili nevicate sopra i 700metri. Il fenomeno sarà più probabile nella prima parte della giornata di domani ed interesserà maggiormente la parte centro-settentrionale dell'Isola. Poi, a partire da domani pomeriggio, i fenomeni saranno in forte attenuazione.



In caso di neve e gelo, è richiesta massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Lungo la Strada statale 131, dal km137+900 al km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve), oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto di un'ordinanza Anas del dicembre 2012.