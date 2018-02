Condividi | Red 10:08 Venerdì sera, la libreria Cyrano ospiterà la presentazione del corso triennale di Arteterapia della Scuola di formazione in Arteterapia di Assisi, in programma nella sede Aics di Sassari Corso di Arteterapia: presentazione ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 16 febbraio, alle 18.45, la libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, ospiterà un appuntamento dedicato all'Arte-terapia, in collaborazione con la Scuola di formazione in Arteterapia di Assisi, che presenterà il corso triennale che si terrà nella sede Aics di Sassari. Si tratta di un percorso formativo indirizzato a diverse figure professionali, come insegnanti, educatori, psicologi ed operatori socio-sanitari, ma anche ad artisti, genitori e studenti (in arte, antropologia, scienze umanistiche e sociali, psicologia).



Il progetto ha preso forma grazie a due concomitanze : il modificato quadro legislativo degli ultimi quattro anni, che riconosce il profilo professionale dell'arteterapeuta e la possibilità di mutuare l'esperienza consolidata della scuola triennale della Cittadella di Assisi con risorse del territorio sardo. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web carlo.coppelli@gmail.com.