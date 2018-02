Condividi | P.P. 11:11 Lo ha deciso il dirigente ad interim del settore personale del Comune gallurese con una determinazione pubblicata nell’albo pretorio online. Scontato il ricorso da parte dei legali Licenziato il comandante di Arzachena



ARZACHENA - Licenziato senza preavviso il comandante della polizia locale di Arzachena, l'algherese Andrea Becciu, accusato dalla Procura di Tempio Pausania di essersi assentato diverse ore al giorno dall'ufficio per motivi privati, timbrando il cartellino in orari in cui non vi era la presenza dei suoi collaboratori. Lo ha deciso il dirigente ad interim del settore personale del Comune gallurese con una determinazione pubblicata nell'albo pretorio online. Secondo il dirigente, le assenze «sono state accertate in ben 26 giornate, distribuite tra i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 e sommano a oltre 80 ore di lavoro falsamente attestato». La decisione, è scontato, aprirà un nuovo fronte giuridico-amministrativo in quando l'atto sarà certamente impugnato dai legali dell'ormai ex comandante che anche sul fronte penale hanno sempre rigettato le accuse formulate dagli inquirenti.