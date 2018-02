Condividi | Red 11:23 L´Università delle Tre età di Alghero hanno organizzato due nuovi appuntamenti. Domani, il ricercatore Giovannino Massarelli parlerà dei misteri dell´Isola di Pasqua, mentre martedì, la docente Daniela Unali illustrerà le figure femminili tra musica e letteratura Ute Alghero: ricerche, musica e letteratura



ALGHERO – Due nuovi appuntamenti sono stati organizzati dall'Università delle Tre età di Alghero. Entrambi sono in programma alle 16.30, nella Sala conferenze di Via Sassari 179. Domani, giovedì 15 febbraio, Giovannino Massarelli, già direttore del Dipartimento di Clinica sperimentale ed oncologica dell'Università degli studi di Sassari, nonchè ricercatore ed appassionato viaggiatore, terrà una conferenza su “I misteri dell'Isola di Pasqua”. Invece, martedì 20, Daniela Unali, docente di Lettere classiche, terrà una conferenza sulle “Figure femminili tra musica e letteratura”. Commenti ALGHERO – Due nuovi appuntamenti sono stati organizzati dall'Università delle Tre età di Alghero. Entrambi sono in programma alle 16.30, nella Sala conferenze di Via Sassari 179. Domani, giovedì 15 febbraio, Giovannino Massarelli, già direttore del Dipartimento di Clinica sperimentale ed oncologica dell'Università degli studi di Sassari, nonchè ricercatore ed appassionato viaggiatore, terrà una conferenza su “I misteri dell'Isola di Pasqua”. Invece, martedì 20, Daniela Unali, docente di Lettere classiche, terrà una conferenza sulle “Figure femminili tra musica e letteratura”.