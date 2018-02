Condividi | S.V. 12:16 Prosegue il rafforzamento del personale comunale. Al via la seconda fase, con la mobilità esterna per dieci posti a tempo pieno ed indeterminato. In totale, sono ventitre le nuove assunzioni. Presto i nuovi concorsi Nuovo giro di assunzioni: bando

Mobilità, dieci posti ad Alghero



ALGHERO - Un posto di collaboratore amministrativo cat.B, un posto di istruttore direttivo amministrativo cat.D, un posto di assistente sociale cat.D, un posto di istruttore direttivo di vigilanza cat.D, cinque posti di istruttore amministrativo contabile cat.C (tutti con scadenza martedì 13 marzo), un posto di agente di Polizia locale cat.C (scadenza venerdì 9 marzo): prosegue nel Comune di Alghero il piano di rafforzamento della pianta organica dell'ente. Un nuovo assetto diretto a rendere il più possibile efficienti i servizi ai cittadini, assecondandone le esigenze ed intercettandone le richieste.



Sono ventitre le nuove assunzioni previste nel 2018, che si aggiungono alle ventisette espletate nel 2017, tutte a tempo indeterminato, previste per l'anno in corso. Saranno complessivamente chiamati a rafforzare in pianta stabile i diversi uffici del Comune di Alghero otto istruttori direttivi (cat.D), nove istruttori amministrativi contabili e tecnici (cat.C), cinque collaboratori tecnici ed amministrativi (cat.B) ed un dirigente. Il piano prevede anche nove assunzioni a tempo indeterminato nel 2019 e sei nel 2020. Il potenziamento dei servizi pubblici locali rientra nel più grande progetto di ammodernamento della macchina comunale avviato da qualche anno ad Alghero, cui ha dato impulso la Giunta presieduta dal sindaco Mario Bruno all'atto del primo insediamento. Oltre al rinnovamento della microstruttura, ha previsto l'avvicinamento degli uffici in centro città con la riqualificazione e l'utilizzo di tutti gli immobili pubblici a disposizione, con notevoli risparmi per le casse pubbliche, maggiori e più efficienti servizi di prossimità per i cittadini.



Vanno in questa direzione gli interventi effettuati nell'ex Pretura di Via Columbano e nell'edificio che un tempo ospitava l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo, oggi sede della Segreteria, del Protocollo generale e dell'Avvocatura comunale, con i settori Programmazione, Personale e Finanziario ed i relativi servizi di Comunicazione e staff del sindaco, ed i lavori di riqualificazione previsti nel Palazzo Civico e nell'ex “Casa del caffè” di Via Cagliari, che nei prossimi mesi ospiterà l'InfoAlghero, l'ufficio delle informazione del Comune con servizi di relazione con il pubblico ed informazioni turistiche. Commenti ALGHERO - Un posto di collaboratore amministrativo, un posto di istruttore direttivo amministrativo, un posto di assistente sociale, un posto di istruttore direttivo di vigilanza, cinque posti di istruttore amministrativo contabile(tutti con scadenza martedì 13 marzo), un posto di agente di Polizia locale(scadenza venerdì 9 marzo): prosegue nel Comune di Alghero il piano di rafforzamento della pianta organica dell'ente. Un nuovo assetto diretto a rendere il più possibile efficienti i servizi ai cittadini, assecondandone le esigenze ed intercettandone le richieste.Sono ventitre le nuove assunzioni previste nel 2018, che si aggiungono alle ventisette espletate nel 2017, tutte a tempo indeterminato, previste per l'anno in corso. Saranno complessivamente chiamati a rafforzare in pianta stabile i diversi uffici del Comune di Alghero otto istruttori direttivi (cat.D), nove istruttori amministrativi contabili e tecnici (cat.C), cinque collaboratori tecnici ed amministrativi (cat.B) ed un dirigente. Il piano prevede anche nove assunzioni a tempo indeterminato nel 2019 e sei nel 2020. Il potenziamento dei servizi pubblici locali rientra nel più grande progetto di ammodernamento della macchina comunale avviato da qualche anno ad Alghero, cui ha dato impulso la Giunta presieduta dal sindaco Mario Bruno all'atto del primo insediamento. Oltre al rinnovamento della microstruttura, ha previsto l'avvicinamento degli uffici in centro città con la riqualificazione e l'utilizzo di tutti gli immobili pubblici a disposizione, con notevoli risparmi per le casse pubbliche, maggiori e più efficienti servizi di prossimità per i cittadini.Vanno in questa direzione gli interventi effettuati nell'ex Pretura di Via Columbano e nell'edificio che un tempo ospitava l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo, oggi sede della Segreteria, del Protocollo generale e dell'Avvocatura comunale, con i settori Programmazione, Personale e Finanziario ed i relativi servizi di Comunicazione e staff del sindaco, ed i lavori di riqualificazione previsti nel Palazzo Civico e nell'ex “Casa del caffè” di Via Cagliari, che nei prossimi mesi ospiterà l', l'ufficio delle informazione del Comune con servizi di relazione con il pubblico ed informazioni turistiche.