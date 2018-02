Condividi | Red 21:39 Arriva alle Saline lo spettacolo di Elio Turno Arthemalle prodotto dall’Akròama. Curioso, divertente, dissacrante e da non perdere. Con al centro il “Proponente”, uno dei tanti postulanti che affollano abitualmente le sale d’attesa degli assessorati. «Un intreccio stilistico senza nessuno scrupolo artistico», ironizza l’autore Egregio sig.Assessore: teatro a Cagliari



CAGLIARI – Domani, giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 febbraio, alle 21, al Teatro delle Saline, in Piazzetta Billy Sechi 3/4, a Cagliari, per la regia di Elio Turno Arthemalle, va in scena “Egregio sig.Assessore”. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Akròama-Teatro impossibile ed è in cartellone per la “Stagione del teatro contemporaneo”. «Uno spettacolo curioso e divertente, che mostra con sfacciataggine come si possa pensare, a tavolino, un prodotto commerciale: incrociando generi, inventando questioni stilistiche per far cassa, liberandosi insomma da qualsiasi scrupolo artistico». Ironico e dissacrante, Egregio sig.Assessore coglie ed annoda vari flash dei tempi attuali.



«Nel nostro caso, a cercar fortuna è il Proponente, uno dei tanti postulanti che si accalcano nei corridoi degli assessorati alla cultura, sport, turismo, spettacolo, pubblica istruzione etc etc. Il Proponente invita l’assessore ad assistere, in forma riservata, all’anteprima di uno spettacolo teatrale che ha tutti i numeri per diventare un prodotto di successo. "…Egregio sig. Assessore, nessuno le offrirà altrettanto sangue, altrettanti delitti, altrettante mutilazioni, insomma altrettanti morti di quanto farò io".. Tanto per cominciare, dunque, si tratta di una trama piena di effettacci. C’è il sesso, c’è il mistero, c’è l’uso pletorico di aggettivi e avverbi a tinte forti, ci sono i personaggi, caratterizzati con gusto televisivo e filodrammatico… e c’è la fiction. Non manca proprio nulla».



«… Naturalmente non sarò solo, c’è la compagnia…». «Ed è questo il punto di forza del Proponente: la cosiddetta magia del teatro, ossia una serie di guitterie di un gruppo di impiegati della scena, messi insieme e contestualizzati all’interno di un arredamento di oggetti e luci più o meno credibile. La storia è talmente inverosimile da non poter essere sintetizzata, ed è lo strumento di cui si avvale il Proponente per sfogare il suo insopportabile narcisismo di artista». Il testo e la regia sono di Elio Turno Arthemalle; con Eleonora Giua, Valentina Fadda, Emanuela Lai, Daniele Pettinau, Angelo Trofa, Elio Turno Arthemalle; costumi Salvatore Aresu, scene Sabrina Cuccu, direzione tecnica Lele Dentoni e foto Sabina Murru.



