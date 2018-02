Condividi | Mariangela Pala 20:09 Attimi di tensione nel porto di Genova in mattinata dopo che un traghetto della Tirrenia proveniente da Porto Torres ha urtato la banchina in fase di attracco al ponte Colombo Traghetto Tirrenia urta banchina, squarcio nello scafo



PORTO TORRES - Attimi di tensione nel porto di Genova in mattinata dopo che un traghetto della Tirrenia proveniente da Porto Torres ha urtato la banchina in fase di attracco al ponte Colombo.



L’incidente si è verificato intorno alle 8.30, e sul posto è subito intervenuta la Capitaneria per le verifiche. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito nonostante l’urto. Lo scafo del traghetto, però, è rimasto gravemente danneggiato, ed è stato necessario spostare l’imbarcazione nell’area delle Riparazioni Navali. Le cause dell’urto sono ancora in fase di accertamento.



Dopo aver riscontrato che non era stato causato alcun danno ai passeggeri e all’equipaggio, una volta completato l’ormeggio in sicurezza il personale della nave si è subito adoperato per le consuete operazioni di sbarco. La Compagnia ha provveduto immediatamente ad avvisare dei fatti accaduti le autorità preposte.



Già da oggi sono cominciati i lavori di riparazione alla nave, che nel giro di pochi giorni sarà di nuovo operativa. Nel frattempo la Sharden sarà sostituita dalla nave Janas, che stasera sarà sulla linea Genova-Porto Torres. I passeggeri che in serata avrebbero dovuto imbarcarsi per Porto Torres sono stati dunque riconfermati su un'altra nave, la Janas della stessa compagnia.