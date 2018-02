Condividi | Red 9:38 Ancora spettacolo al Miramare gastro & music pub di Alghero con l´omaggio ai Queen per Friday tribute night domani, mentre sabato, spazio al rock italiano di “Sheila e i suoi schiavi” Al Miramare l'omaggio ai Queen



ALGHERO - Il carnevale si avvia alla conclusione ed il Miramare gastro & music pub prosegue con gli eventi di musica dal vivo. Il tributo ai Queen e “Sheila e i suoi schiavi” saranno i protagonisti dei prossimi concerti. Mentre la scorsa settimana sul palco del pub affacciato sulla passeggiata degli algheresi si sono esibiti tre diversi progetti musicali: l'8 febbraio, per giovedì grasso, i “Santa Fè” e la loro world music dedicata in particolare alle sonorità centroamericane, gitane, rumba e gipsy style. Venerdì 9, per la rassegna Friday tribute night è stato un grande ritorno con il tributo a Luciano Ligabue di “Quelli del Bar Mario”, interpretato dal “Liga sardo”, Maurizio Gelsomino. Infine, sabato 10, la tradizionale festa in maschera, in cui hanno fatto da padroni di casa il concerto de “La Pillola” e le selezioni di dj Benny.



Gli eventi dopo il carnevale si aprono domani, venerdì 16 febbraio, con il Friday tribute night, la rassegna che porta ad Alghero i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio sardo giunge all'11esimo appuntamento consecutivo ospitando i "Queen in rock–a magic tribute". Uno show unico, in cui lo spettacolo dei Queen viene riproposto con fedeltà quasi maniacale, sia dal punto di vista sonoro, sia vocale e scenico. Non possono mancare i caratteristici costumi di scena di Freddie Mercury & Co. e la Red special di Brian May, che per l'occasione è stata costruita artigianalmente da un maestro liutaio seguendo i progetti originali. La scelta dei brani è molto ricercata, dalle hit più gettonate dalla prima epoca alle più famose esibizioni al Wembley Stadium di Londra e Nèpstadion di Budapest del 1986. Dal 2014, l'omaggio dei "Queen in rock" è ufficialmente presente tra le tribute band riconosciute da Brian May sull'omonimo sito web e dall'Official international Queen fan club



Sabato 17, sul palco della nuova realtà dell'intrattenimento della Riviera del corallo, saliranno "Sheila e i suoi schiavi". Il progetto è nato circa dieci anni fa ed è dedicato quasi esclusivamente al rock italiano, in cui Sheila Casu, Bachisio Ulgheri, Fabio Carta, Cristiano Caria e Stefano Alterio portano in scena la storia della musica dagli Anni Sessanta ad oggi. Commenti ALGHERO - Il carnevale si avvia alla conclusione ed il Miramare gastro & music pub prosegue con gli eventi di musica dal vivo. Il tributo ai Queen e “Sheila e i suoi schiavi” saranno i protagonisti dei prossimi concerti. Mentre la scorsa settimana sul palco del pub affacciato sulla passeggiata degli algheresi si sono esibiti tre diversi progetti musicali: l'8 febbraio, per giovedì grasso, i “Santa Fè” e la loro world music dedicata in particolare alle sonorità centroamericane, gitane, rumba e gipsy style. Venerdì 9, per la rassegna Friday tribute night è stato un grande ritorno con il tributo a Luciano Ligabue di “Quelli del Bar Mario”, interpretato dal “Liga sardo”, Maurizio Gelsomino. Infine, sabato 10, la tradizionale festa in maschera, in cui hanno fatto da padroni di casa il concerto de “La Pillola” e le selezioni di dj Benny.Gli eventi dopo il carnevale si aprono domani, venerdì 16 febbraio, con il Friday tribute night, la rassegna che porta ad Alghero i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio sardo giunge all'11esimo appuntamento consecutivo ospitando i "Queen in rock–a magic tribute". Uno show unico, in cui lo spettacolo dei Queen viene riproposto con fedeltà quasi maniacale, sia dal punto di vista sonoro, sia vocale e scenico. Non possono mancare i caratteristici costumi di scena di Freddie Mercury & Co. e la Red special di Brian May, che per l'occasione è stata costruita artigianalmente da un maestro liutaio seguendo i progetti originali. La scelta dei brani è molto ricercata, dalle hit più gettonate dalla prima epoca alle più famose esibizioni al Wembley Stadium di Londra e Nèpstadion di Budapest del 1986. Dal 2014, l'omaggio dei "Queen in rock" è ufficialmente presente tra le tribute band riconosciute da Brian May sull'omonimo sito web e dall'Official international Queen fan clubSabato 17, sul palco della nuova realtà dell'intrattenimento della Riviera del corallo, saliranno "Sheila e i suoi schiavi". Il progetto è nato circa dieci anni fa ed è dedicato quasi esclusivamente al rock italiano, in cui Sheila Casu, Bachisio Ulgheri, Fabio Carta, Cristiano Caria e Stefano Alterio portano in scena la storia della musica dagli Anni Sessanta ad oggi.