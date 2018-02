Condividi | Red 8:55 Domenica mattina, la libreria Il Manoscritto ospiterà un appuntamento interamente alle campane tibetane con trattamenti sonoro vibrazionali, onda sonora, ecc. Per i più curiosi, anche un pò di storia delle campane tibetane Campane tibetane: Open day ad Alghero



ALGHERO - Domenica 18 febbraio, dalle 10, nella libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, ad Alghero, è in programma un Open day dedicato interamente alle campane tibetane con trattamenti sonoro vibrazionali, onda sonora, ecc. Per i più curiosi, anche un po di storia delle campane tibetane. L'ingresso è ad offerta libera. Commenti ALGHERO - Domenica 18 febbraio, dalle 10, nella libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, ad Alghero, è in programma un Open day dedicato interamente alle campane tibetane con trattamenti sonoro vibrazionali, onda sonora, ecc. Per i più curiosi, anche un po di storia delle campane tibetane. L'ingresso è ad offerta libera.