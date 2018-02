Condividi | Red 11:09 Ieri, si è riunito il Direttivo del Psd´Az di Alghero, che prosegue così la sua attività in vista delle Elezioni politiche di domenica 4 marzo. L´impegno con il partito di Salvini prevede un impegno affinché la Sardegna veda riconosciuti ed attuati dieci punti fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione della comunità sarda Alghero benedice l´accordo Pds´Az-Lega



ALGHERO - Si è riunito ieri (mercoledì) il Direttivo del Partito sardo d'azione di Alghero, per proseguire con l'attività politica che porterà al voto il 4 marzo. Il Psd'Az locale ha sostenuto il segretario nazionale del partito Christian Solinas nella definizione dell'accordo con la Lega di Matteo Salvini sulla base di precise considerazioni politiche e programmatiche.



«L'accordo fra Psd'Az e Lega, infatti – spiega il segretario cittadino Giuliano Tavera - rappresenta l'unione naturale fra due forze federaliste che da sempre lavorano per una fortissima autonomia regionale e per la tutela e la valorizzazione delle identità culturali e linguistiche. Su queste basi, il Psd'Az e la Lega hanno sottoscritto un impegno affinché la Sardegna veda riconosciuti ed attuati dieci punti fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione della comunità sarda».



I punti riguardano l'inserimento della tutela linguistica nello Statuto con indennità di bilinguismo e concorsi riservati per i sardi; Zona franca; continuità territoriale per passeggeri e merci; sistema sanitario che tenga conto delle caratteristiche sociali e geografiche della Sardegna; ammodernamento delle reti e dei mezzi di trasporto interno; regionalizzazione delle Sovrintendenze; valorizzazione del patrimonio storico e culturale sardo quale volano del turismo, dell'artigianato e degli altri settori economici; difesa delle eccellenze agroalimentari ed istituzione di un ente pagatore unico in Sardegna per gli aiuti in agricoltura; superamento del gap infrastrutturale e rilancio della portualità; bonifiche e rinaturalizzazione dei siti inquinati.



«Questi precisi punti programmatici – chiosa Tavera - sono stati sottoscritti dalla Lega, che sarà al fianco dei nostri prossimi rappresentanti in Parlamento per la loro realizzazione concreta. Il Psd'Az ha naturalmente condiviso il programma della Lega. Il Psd'Az di Alghero è dunque impegnato al fianco dei candidati comuni espressi nelle liste sotto il simbolo della Lega e dei candidati nell'uninominale del nostro territorio: Antonio Moro per il Senato e Maria Grazia Salaris per la Camera dei deputati». Commenti ALGHERO - Si è riunito ieri (mercoledì) il Direttivo del Partito sardo d'azione di Alghero, per proseguire con l'attività politica che porterà al voto il 4 marzo. Il Psd'Az locale ha sostenuto il segretario nazionale del partito Christian Solinas nella definizione dell'accordo con la Lega di Matteo Salvini sulla base di precise considerazioni politiche e programmatiche.«L'accordo fra Psd'Az e Lega, infatti – spiega il segretario cittadino Giuliano Tavera - rappresenta l'unione naturale fra due forze federaliste che da sempre lavorano per una fortissima autonomia regionale e per la tutela e la valorizzazione delle identità culturali e linguistiche. Su queste basi, il Psd'Az e la Lega hanno sottoscritto un impegno affinché la Sardegna veda riconosciuti ed attuati dieci punti fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione della comunità sarda».I punti riguardano l'inserimento della tutela linguistica nello Statuto con indennità di bilinguismo e concorsi riservati per i sardi; Zona franca; continuità territoriale per passeggeri e merci; sistema sanitario che tenga conto delle caratteristiche sociali e geografiche della Sardegna; ammodernamento delle reti e dei mezzi di trasporto interno; regionalizzazione delle Sovrintendenze; valorizzazione del patrimonio storico e culturale sardo quale volano del turismo, dell'artigianato e degli altri settori economici; difesa delle eccellenze agroalimentari ed istituzione di un ente pagatore unico in Sardegna per gli aiuti in agricoltura; superamento del gap infrastrutturale e rilancio della portualità; bonifiche e rinaturalizzazione dei siti inquinati.«Questi precisi punti programmatici – chiosa Tavera - sono stati sottoscritti dalla Lega, che sarà al fianco dei nostri prossimi rappresentanti in Parlamento per la loro realizzazione concreta. Il Psd'Az ha naturalmente condiviso il programma della Lega. Il Psd'Az di Alghero è dunque impegnato al fianco dei candidati comuni espressi nelle liste sotto il simbolo della Lega e dei candidati nell'uninominale del nostro territorio: Antonio Moro per il Senato e Maria Grazia Salaris per la Camera dei deputati».