Elezioni: Adinolfi a Cagliari

video 12/2/2018 Deiana e Derriu: ecco le candidate a 5 Stelle Paola Deiana e Daria Derriu, le due candidate algheresi alle prossime elezioni politiche di marzo, rispettivamente seconda e quarta in lista nel seggio proporzionale di Sassari, Alghero e Porto Torres per la Camera dei Deputati col Movimento 5 Stelle. Il loro intervento in occasione della presentazione ufficiale del partito svoltasi nei giorni scorsi ad Alghero