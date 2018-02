Condividi | Red 13:06 Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Alghero vuole riproporre a marzo la manifestazione, in collaborazione con gli operatori locali del settore e sulla scia del successo delle passate edizioni. Lunedì pomeriggio è previsto un incontro con gli operatori Rosso di Mare: incontro al Quarter



ALGHERO - Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Alghero vuole riproporre, in collaborazione con gli operatori locali del settore e sulla scia del successo delle passate edizioni, la manifestazione “Rosso di Mare”, programmata per il mese di marzo ed incentrata sul riccio di mare. Tenuto conto della crescente pressione sulla risorsa, che sta suscitando seri interrogativi in termini di sostenibilità, si è ritenuto opportuno trovare il giusto equilibrio tra la necessaria esigenza di conservazione della risorsa ittica e l'altrettanto legittima aspirazione a rendere adeguatamente redditizia l'attività di pesca e di somministrazione del prodotto.



In quest’ottica, l’edizione 2018, anche in considerazione delle condizioni meteo-climatiche poco favorevoli, sarà incentrata a favorire un momento di riflessione con i pescatori professionisti, che su questa attività fondano la propria sopravvivenza, senza rinunciare alla tradizionale valorizzazione del prodotto nella cucina del mare. Pertanto, tutti gli operatori locali della ristorazione potranno proporre un menù a prezzo fisso a base di “bogamarì”, che verrà inserito nella comunicazione promozionale istituzionale della manifestazione.



Tutti i dettagli dell'iniziativa saranno concordati con gli stessi operatori nell’incontro in programma lunedì 19 febbraio, alle 15, nella Sala conferenze de Lo Quarter. Previste le presenze degli assessori comunali Ornella Piras e Gabriella Esposito, e del direttore della Fondazione Alghero Paolo Sirena. Commenti ALGHERO - Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Alghero vuole riproporre, in collaborazione con gli operatori locali del settore e sulla scia del successo delle passate edizioni, la manifestazione “Rosso di Mare”, programmata per il mese di marzo ed incentrata sul riccio di mare. Tenuto conto della crescente pressione sulla risorsa, che sta suscitando seri interrogativi in termini di sostenibilità, si è ritenuto opportuno trovare il giusto equilibrio tra la necessaria esigenza di conservazione della risorsa ittica e l'altrettanto legittima aspirazione a rendere adeguatamente redditizia l'attività di pesca e di somministrazione del prodotto.In quest’ottica, l’edizione 2018, anche in considerazione delle condizioni meteo-climatiche poco favorevoli, sarà incentrata a favorire un momento di riflessione con i pescatori professionisti, che su questa attività fondano la propria sopravvivenza, senza rinunciare alla tradizionale valorizzazione del prodotto nella cucina del mare. Pertanto, tutti gli operatori locali della ristorazione potranno proporre un menù a prezzo fisso a base di “bogamarì”, che verrà inserito nella comunicazione promozionale istituzionale della manifestazione.Tutti i dettagli dell'iniziativa saranno concordati con gli stessi operatori nell’incontro in programma lunedì 19 febbraio, alle 15, nella Sala conferenze de Lo Quarter. Previste le presenze degli assessori comunali Ornella Piras e Gabriella Esposito, e del direttore della Fondazione Alghero Paolo Sirena.