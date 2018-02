Condividi | M.P. 19:25 Sabato 17 alle ore 17 a Porto Torres, nella sala del Museo del Porto, in via Bassu 1, è prevista una tappa importante del tour elettorale del Movimento 5 Stelle Tour elettorale 5 Stelle: tappa a Porto Torres



PORTO TORRES - Sabato 17 alle ore 17 a Porto Torres, nella sala del Museo del Porto, in via Bassu 1, è prevista una tappa importante del tour elettorale del Movimento 5 Stelle. L'evento, organizzato dal M5S in collaborazione con gli Attivisti Turritani 5 stelle, sarà occasione di presentare ai cittadini i nostri candidati alle imminenti elezioni politiche e di illustrare alcuni punti del Programma nazionale. All'incontro sarà presente il deputato uscente Nicola Bianchi.