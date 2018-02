Condividi | Red 12:09 La sprinter algherese vince i Campionati regionali indoor di atletica leggera a Modena nei 60metri piani e domenica parteciperà alla rassegna tricolore, in programma ad Ancona Atletica: Aurora Salvagno verso gli Assoluti



ALGHERO – Aurora Salvagno ancora protagonista sui 60metri piani indoor. La sprinter di Maristella, da tempo trasferita in Puglia, si è aggiudicata i Campionati regionali indoor di atletica leggera a Modena ed ora si presenterà ad Ancona, dove domenica 18 febbraio si corrono i Campionati italiani Assoluti indoor.



A Modena, la 32enne portacolori del Cus Sassari (allenata dal suo storico tecnico Marco Ciccarella, con la supervisione di Luca Ceglie, suo marito) ha iniziato vincendo nettamente la Batteria 11 in 7”64, miglior tempo tra tutte le 68 partecipanti suddivise nelle dodici batterie di qualificazione (seconda la 26enne de La Fratellanza Federica Giannotti, 5centesimi più lenta, e terza la 20enne dell'Atletica Spezia Duferco Elena Arena, in 7”70).



In finale, assente la Arena, la Salvagno ha dettato nuovamente la sua legge, migliorandosi vincendo in 7”55. Alle sue spalle ancora la Giannotti, staccata di 3centesimi. Al terzo posto, la 19enne delle Fiamme Oro Padova Desola Oki, in 7”68.



