La decisione del Mibact premia la città ducale. In finale c´erano anche Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. Franceschini: La decisione è stata presa all´unanimità. Delusione in Sardegna E' Parma la Capitale 2010: delusione a Nuoro



ROMA - Doppia delusione in Sardegna: dopo Alghero, che nel 2017 aveva sfiorato la vittoria, oggi tocca a Nuoro. Sarà Parma la capitale italiana della cultura nel 2020. La città del Correggio e Parmigianino, di Bodoni, Toscanini e Verdi, è stata scelta tra dieci candidate: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. Palermo è l'attuale, nel 2017 era stata Pistoia, l'anno prima Mantova.



L'annuncio della designazione è stato dato al termine dei lavori della Giuria di selezione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini con una cerimonia pubblica nella sede del Mibact a Roma. «Eravamo partiti con un po' di scetticismo, ma questo è diventato un appuntamento importante, che ha reso possibile tante cose, soprattutto un percorso di crescita per la città che vince. E non solo per il milione che viene consegnato ma anche per tutti i progetti che gravitano intorno. In questo caso, la giuria ha scelto all'unanimità».



