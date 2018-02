Condividi | S.O. 18:53 Torna a Roma la manifestazione tutta al femminile che propone tutte le donne di talento del mestiere: il 24 e 25 febbraio allo Sheraton Roma Hotel. Tra le ospiti di spicco attese, l´algherese Jackie Jex The other side of the ink: tatuaggi in rosa



ROMA - Arriva a Roma il 24 e 25 febbraio, la manifestazione “The other side of the ink” un evento che va a promuovere l’arte del tatuaggio e che coinvolgerà diversi appassionati del genere. La peculiarità assoluta è che i tatuatori partecipanti saranno esclusivamente donne. L’ascesa delle donne nel mondo del tatuaggio è stata determinata da alcuni fattori fondamentali tra i quali la grazia e sensibilità del tocco, l’abilità nell'unire colori sgargianti e tratti sottili, nell’eliminare contorni e usare nuovi stili come i tatuaggi watercolor (o acquarello), o tatuaggi di fantasia che raffigurano personaggi di manga e cartoni animati.



La location che ospiterà l’evento è lo Sheraton Roma Hotel (via del Pettinaggio 100), uno spazio di 1000 mq completamente a disposizione degli organizzatori e degli interessati. Quest’ultimi potranno sottoporsi, qualora lo desidereranno, a essere tatuati li sul posto, in una delle postazioni occupate dalle tatuatrici in possesso di attrezzature idonee e di nuove tecniche da mettere in atto.



