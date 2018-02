Condividi | M.P. 19:34 La gara, valevole per il quinto turno di ritorno della Serie A Fipic, è in programma domani alle ore 16 Gsd Porto Torres ospita il Santo Stefano



PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres ospiterà domani, sabato 17 febbraio, il S. Stefano Sport UBI-Banca per la quinta giornata di ritorno della Serie A di basket in carrozzina. La palla a due verrà alzata, al Palazzetto dello Sport Alberto Mura di Porto Torres, alle ore 16.



Impegno proibitivo per la squadra di coach Lamine Sene, contro la vice-capolista del massimo campionato. Il S. Stefano, infatti, occupa la seconda posizione in classifica, con gli stessi punti, 20, della capolista UnipolSai Briantea84 Cantù, ma con lo scontro diretto fino ad ora disputato a sfavore. Ed è proprio quella l’unica partita persa, peraltro di un soffio (57-59) all’ultima giornata di andata, fino a questo momento dal team guidato da coach Roberto Ceriscioli. Un’autentica corazzata, che ha nel play francese Sofyane Mehiaoui la sua punta di diamante, ma anche il giocatore più talentuoso che si può ammirare nell’intero campionato. Mehiaoui è il secondo miglior marcatore della Serie A, con 23.5 punti a partita, smazza una media di 7.3 assists e viaggia su valori medi di valutazione pari a 16.8. Sotto canestro, invece, svettano i lunghi Enrico Ghione e Sabri Bedzeti, rispettivamente con 7.6 e 7.3 rimbalzi arpionati a gara.



Il match di andata tra le due squadre, disputato a Porto Potenza Picena lo scorso 2 dicembre, terminò con il punteggio di 113-46 per i marchigiani. Ricordiamo che proseguono le iniziative di raccolta fondi del GSD Porto Torres, per poter assicurare la prosecuzione dell’attività. Questa sera, dalle ore 20, è in programma, a Sa Suerera (Olmedo) la cena-festa “Carnevale insieme”. Favata e ceciata a volontà, acqua e vino è il menù per gli adulti (costo di partecipazione € 30 a persona), mentre quello per i bimbi (quota di partecipazione € 10, dai 7 anni in su; fino ai 7 anni la partecipazione è gratuita) prevede gnocchetti al sugo, hamburger, patate al forno e acqua. Frittelle e chiacchiere per tutti e, chi verrà mascherato, avrà il caffè offerto dal GSD. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di Pino e gli Anticorpi! E’ ancora possibile prenotarsi, chiamando Claudia (3472466708), Davide (3485649920) o Luca (3295612715).



