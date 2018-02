Condividi | M.P. 10:56 I pontili galleggianti 1, 2 e 3 del molo turistico a Porto Torres presentano criticità tali da ritenersi necessaria la sostituzione. Ordinanza della Capitaneria di Porto Porto Torres, pontili pericolosi

Molo turistico: divieto di ormeggio



PORTO TORRES - I pontili galleggianti 1, 2 e 3 del molo turistico presentano criticità tali da ritenersi necessaria la sostituzione. Appaiono infatti gravemente danneggiati sia gli elementi galleggianti che le strutture portanti: i galleggianti, costituiti da blocchi di polistirolo rivestiti con calcestruzzo, si presentano lesionati e danneggiati con svariate porzioni mancanti mentre la struttura portante, in acciaio zincato, presenta fenomeni di carbonatazione profonda e di laminazione diffusa tali da compromettere la stabilità strutturale.



In condizioni critiche anche le catenarie, in particolare la porzione emersa. Ragioni che hanno indotto il capo del compartimento marittimo di Porto Torres, Emilio Del Santo a firmare l’ordinanza con la quale si impone per questioni di sicurezza il divieto di ormeggio di unità da diporto nei pontili 1, 2 e 3 e nella banchina nord, nonché nella testata dell’approdo turistico “Ex Marina turritana” del porto commerciale. Un provvedimento preso per motivi di sicurezza che dispone anche il divieto di transito pedonale e sosta a meno di due metri dal ciglio della banchina.



