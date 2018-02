Condividi | A.S. 11:28 La mancata realizzazione delle oasi ecologiche fa andare su tutte le furie la presidente del Comitato di Borgata di Maristella, Tonina Desogos. Ecco lo scatto inviato alla redazione del Quotidiano di Alghero questa mattina «Subito le oasi ecologiche a Maristella»



ALGHERO - «Basta le persone sono esasperate, paghiamo per il servizio di igiene urbana quanto e come Alghero città ma ogni mattina ci troviamo di fronte ad uno spettacolo che definire indecente è poco. Sono mesi che puntualmente inviamo, all’Assessore competente e non solo a lui, foto che raffigurano la situazione sollecitando soluzioni».



La denuncia è di Tonina Desogos, presidente del Comitato di Borgata di Maristella, che chiede all'assessore competente e alla Ciclat d'intervenire quanto prima per dare agli abitanti di Maristella risposte immediate con l’inizio, finalmente, del servizio come da capitolato, «servizio - sottolinea - che peraltro stiamo già pagando per intero nonostante tutto».



«Fu egli stesso infatti, nell'ultimo incontro tenutosi a Maristella, a parlare del nuovo appalto per l'igiene urbana, affidato a nuova ditta, che sarebbe dovuto decollare entro il mese di ottobre 2017, invece delle ormai "famigerate" oasi ecologiche di Borgata, custodite e vigilate ancora nessuna traccia e il peggio è che a tutt'oggi non è successo niente che ci induca, minimamente, a pensare positivamente circa la loro posa in opera» conclude Tonina Desogos.