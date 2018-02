Condividi | A.S. 12:20 Tutti gli utenti dovranno conferire i propri rifiuti differenziati per tipologia utilizzando gli appositi mastelli. Cresce sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata ad Alghero La Pietraia, da lunedì il porta a porta



ALGHERO - Si allarga il numero di quartieri e abitazioni di Alghero interessati dal nuovo servizio di raccolta porta a porta e cresce la percentuale di differenziata. Dalla giornata di lunedì (19 febbraio) tocca ai cittadini della Pietraia (zona alta). Tutti gli utenti dovranno conferire i propri rifiuti differenziati per tipologia utilizzando gli appositi mastelli per secco indifferenziato, carta e cartone, organico e vetro, esponendo le attrezzature all'esterno della propria abitazione o condominio entro le ore 6, a partire dalle ore 20 del giorno precedente (orario uniformato per tutta la città, ad eccezione dei residenti del centro storico i quali dovranno esporre le attrezzature dalle ore 6 alle ore 9 dei giorni indicati).



Chi ancora non dovesse aver ritirato lo starter kit può recarsi presso l’ecocentro di Galboneddu: tutti gli utenti potranno scegliere tra il kit completo o il mastello “jolly” (in questo caso saranno consegnati solo due mastelli, uno per l’organico, l’altro per il secco).Le utenze non domestiche (ossia commerciali e produttive), riceveranno la visita diretta presso il proprio esercizio commerciale da parte del personale di Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa per la consegna del materiale informativo e la verifica delle attrezzature a disposizione.



Le strade interessate sono via Degli Orti (da Simon Mossa), Copernico, Volta, Torricelli, Galilei, Pacinotti, Edison, Volterra, Fermi, Don Minzoni (da Galilei s Fleming), Napoli, Amalfi, Pisa, Livorno, Ravenna, Venezia, Don Gnocchi, Villanova, Tiziano, Vecellio, Luigi Nono. Ecco il calendario: Organico il martedì, giovedì, sabato; Plastica e metalli il venerdì; Carta e cartone mercoledì; Secco residuo il giovedì; Vetro lunedì; Pannolini il lunedì, mercoledì, sabato.



