I Baschi verdi del Gruppo della Guardia di finanza di Olbia hanno arrestato un 31enne residente nel capoluogo gallurese, trovato in possesso di 400grammi di hashish Trasporto di hashish: olbiese in manette



OLBIA - Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i Baschi verdi del Gruppo della Guardia di finanza di Olbia hanno arrestato un 31enne residente nel capoluogo gallurese, trovato in possesso di 400grammi di hashish. In particolare, i militari, nel corso di un’attività di controllo nella stazione ferroviaria di Olbia, decidevano di procedere al controllo di un uomo, già noto alle Forze dell'ordine, appena sceso dal treno proveniente da Cagliari.



Considerato il comportamento ed i precedenti dell'olbiese, i militari effettuavano una perquisizione personale, attività che consentiva di rinvenire quattro panetti da 100grammi di hashish pronte ad essere immesse nel mercato della droga olbiese. I finanzieri decidevano di estendere il controllo all’abitazione della persona controllata, la cui perquisizione consentiva il rinvenimento di alcuni bilancini di precisione e di denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.



Pertanto, l'uomo veniva tratto in arresto e collocato ai domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Tempio Pausania. L'operazione si inserisce nell'ambito del contrasto quotidiano al traffico di droga messo in atto dalle Fiamme gialle olbiesi che, anche grazie alle unità cinofile, hanno proceduto, dall'inizio dell'anno, alla denuncia all'Autorità giudiziaria di cinque persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla segnalazione di sei persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Sassari.