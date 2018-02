Condividi | P.C. 11:14 Ancora dieci giorni per caricare le foto e concorrere al contest in corso di svolgimento fino al 28 febbraio per l´Alghero Street Photography Awards. Premi per oltre 5mila euro in attesa del festival programmato dal 25 maggio in Riviera del Corallo Street photography: dead-line al 28 febbraio



ALGHERO - Ancora dieci i giorni disponibili per partecipare al contest realizzato dall'associazione Officina di Idee in partnership con la Fujifilm Italia. Nella giuria dell’Alghero Street Photography Awards anche fotografi e critici internazionali: David Gibson, Massimo Mastrorillo, Gianluca Colla, Salvatore Matarazzo e Augusto Pieroni. E’ possibile inviare le fotografie fino al 28 febbraio 2018: quattro le categorie principali e due speciali.



"Fotografia di viaggio", "Documentaria", "di strada" e "Ritratto di strada”, alle quali si aggiungono la categoria "Progetto e ricerca personale" a libera interpretazione, più il tema speciale sulla Sardegna dal titolo “Insula insulae”, che può essere svolto da tutti i partecipanti di ogni nazionalità con l'unica condizione che venga realizzato solo ed esclusivamente nel territorio dell’Isola (per questa categoria sono ammesse solo opere in "serie", a colori o in bianco e nero). Per partecipare al contest è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale Aspawards.com e caricare le proprie fotografie. Per gli scatti vincitori previsti premi oltre cinquemila euro e l'esposizione delle opere all'interno del festival di Alghero.



Tutto questo è l'Aspa, l’Alghero Street Photoghraphy Awards, la prima edizione del “Festival Internazionale della Fotografia di Strada e d’Autore”, in programma ad Alghero dal 25 maggio 2018 organizzato in collaborazione con Comune e Fondazione Alghero (Musei, Eventi, Turismo), col contributo della Fondazione di Sardegna, numerosi partners culturali, sponsor tecnici e la direzione artistica di Sonia Borsato. Tra questi la collaborazione col JazzAlguer - mùsica per tots, all’interno del più ampio progetto di Alghero città delle Arti e della Musica, che ricandida la città di Alghero nel Creative Cities Network dell’Unesco.



Nella foto: un momento della presentazione del Festival Aspa ad Alghero