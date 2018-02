video Condividi | A.S. 12:33 I giovani Soumalia e Mamadou Coulibaly del Mali, Diallo Kalidou orignario del Senegal e Umar Barry , nato in Guinea, hanno raccontato sogni e speranze della loro nuova vita. Le immagini «Dobbiamo sconfiggere i pregiudizi»



ARBATAX - «Dobbiamo sconfiggere insieme pregiudizi e false idee sulle migrazioni con la consapevolezza che siamo di fronte a un fenomeno da comprendere in tutti i suoi molteplici risvolti. Per questo è necessario trasmettere ai giovani informazioni corrette. Noi lo stiamo facendo in questi mesi attraverso il dialogo e il confronto con gli studenti delle scuole superiori in tutta la Sardegna».



Lo ha detto l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu nel corso dell’incontro organizzato dalla Regione nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore I.T.I., a Tortolì. Il momento di confronto e approfondimento era inserito nell’iniziativa “La Regione incontra le scuole”, giunta al sesto appuntamento.



Sono intervenuti, oltre a Spanu, gli studenti e i docenti delle classi quarte e quinte della scuola, il sindaco di Tortolì Massimo Cannas, il dirigente scolastico Franco Murreli, la mediatrice culturale Genet Woldu Keflay, la responsabile del Centro di Accoglienza “Cortemalis” di Ilbono Sara Demurtas e Lucia Pinna, insegnante nel Centro provinciale d'istruzione per adulti del comune ogliastrino. ARBATAX - «Dobbiamo sconfiggere insieme pregiudizi e false idee sulle migrazioni con la consapevolezza che siamo di fronte a un fenomeno da comprendere in tutti i suoi molteplici risvolti. Per questo è necessario trasmettere ai giovani informazioni corrette. Noi lo stiamo facendo in questi mesi attraverso il dialogo e il confronto con gli studenti delle scuole superiori in tutta la Sardegna».Lo ha detto l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu nel corso dell’incontro organizzato dalla Regione nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore I.T.I., a Tortolì. Il momento di confronto e approfondimento era inserito nell’iniziativa “La Regione incontra le scuole”, giunta al sesto appuntamento.Sono intervenuti, oltre a Spanu, gli studenti e i docenti delle classi quarte e quinte della scuola, il sindaco di Tortolì Massimo Cannas, il dirigente scolastico Franco Murreli, la mediatrice culturale Genet Woldu Keflay, la responsabile del Centro di Accoglienza “Cortemalis” di Ilbono Sara Demurtas e Lucia Pinna, insegnante nel Centro provinciale d'istruzione per adulti del comune ogliastrino. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv