Condividi | A.S. 14:58 Il piano dell’azienda prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese) entro 18 mesi dall’avvio dei lavori. In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro Banda ultralarga a Sassari: lavori



SASSARI - Continuano i lavori di Open Fiber di cablaggio per la banda ultralarga a Sassari. All'inizio della prossima settimana saranno interessate via Marras, via Campus, via Gorizia, via degli Astronauti, via Prunizzedda, via Dalmazia, via Ciusa, via Alivia e via Dau. Anche in questo caso, l'azienda utilizzerà le tecniche della “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità innovative e sostenibili, a basso impatto ambientale che permettono di lavorare mantenendo sempre il traffico aperto e riducendo al minimo i disagi.



Già da alcuni giorni prima i cartelli stradali indicano le zone di divieto di fermata mentre i cantieri opereranno sempre a traffico aperto. I lavori sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi. Open Fiber si occuperà anche del ripristino dell'asfalto. L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo).



Il piano dell’azienda prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese) entro 18 mesi dall’avvio dei lavori. In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro. Per completare i lavori, gli operai di Open Fiber potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi. Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni. Commenti SASSARI - Continuano i lavori di Open Fiber di cablaggio per la banda ultralarga a Sassari. All'inizio della prossima settimana saranno interessate via Marras, via Campus, via Gorizia, via degli Astronauti, via Prunizzedda, via Dalmazia, via Ciusa, via Alivia e via Dau. Anche in questo caso, l'azienda utilizzerà le tecniche della “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità innovative e sostenibili, a basso impatto ambientale che permettono di lavorare mantenendo sempre il traffico aperto e riducendo al minimo i disagi.Già da alcuni giorni prima i cartelli stradali indicano le zone di divieto di fermata mentre i cantieri opereranno sempre a traffico aperto. I lavori sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi. Open Fiber si occuperà anche del ripristino dell'asfalto. L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo).Il piano dell’azienda prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese) entro 18 mesi dall’avvio dei lavori. In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro. Per completare i lavori, gli operai di Open Fiber potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi. Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni.