Condividi | Red 18:14 Nel match valido per la 24esima giornata del girone G, gli ogliastrini sbancano il campo del Latte Dolce per 0-2, grazie alle reti di Alessandri e Serra nel giro di quattro minuti Serie D: Tortolì vincente a Sassari



SASSARI - Tortolì vincente a Sassari. Nel match valido per la 24esima giornata del girone G del campionato di serie D, gli ogliastrini sbancano il campo del Latte Dolce per 0-2. Di Alessandri e Serra, nel giro di quattro minuti, le reti che hanno deciso il match in avvio di ripresa.



PRIMO TEMPO. Marcangeli prova a toccare sottomisura di testa, da posizione defilata, ma è nulla di fatto. Giallo per Serra, partita ruvida, che nei primi 15' regala pochi spunti da cronaca. Al 32', Usai di testa regala un sussulto al match, ma la palla non entra e la situazione di parità persiste. Sette minuti dopo, il tuffo di testa di Palmas gonfia la rete ma la bandierina spegne l'esultanza. Un minuto dopo, Daga mette in mezzo per Usai, ma Lai para a terra. Luca Manca tenta la botta da fuori area, palla sopra la traversa. Al 39', Paolo Palmas corre la fascia sinistra, entra in area e calcia a rete, ma trova i pugni di Lai a deviare in angolo. Lai diventa decisivo su Patacchiola allo scadere. Punizione di Demartis e palla fra le braccia del numero uno ogliastrino. Si va negli spogliatoi a reti bianche.



SECONDO TEMPO. Undici locale confermato, mentre il Tortolì presenta Pappalardo al posto di D'Alterio. Ammonizioni per De Cosmi prima e per Bianchi poi. Al 52', miracolo di Garau su Dornelles che, ricevuto palla da Manca trova il numero uno biancoceeleste sulla sua strada. Un istante dopo, la doccia fredda per i sassaresi arriva con Alessandri, che la mette in rete siglando il vantaggio ospite. Il buon momento del Tortolì non si arresta, ed al 58',Serra trova il tiro che vale il raddoppio. Al 63', dentro Pittalis e Delizos per Garau e Ruiu. Tre minuti dopo, mister Paba inserisce anche Congiu per Patacchiola e, al 68', Scognamillo al posto di Marcangeli. Mister Perra risponde con Akudinovas per Luca Manca al 70'. Un minuto dopo, Serra subentra a Scanu. Al 75', Demartis impegna Lai, che si salva in corner. A quattro minuti dalla fine, Palmieri subentra a Manca. L'arbitro concede quattro minuti di recupero. Punizione dal limite per i locali: bella la parabola disegnata da Demartis, grande l'intervento di Lai. E' l'ultima occasione del match.



SASSARI LATTE DOLCE–TORTOLI' 0-2:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau (18'st Pittalis), Daga, Ruiu (18'st Delizos), Cabeccia, Bianchi, Patacchiola (21'st Congiu), Demartis, Scanu (26'st Serra), Marcangeli (23'st Scognamillo), Usai, Palmas. Allenatore Massimiliano Paba.

TORTOLI': Lai, Orrù, D'Alterio (1'st Pappalardo), D'Agostino, Alessandri, De Cosmi, Luca Manca (25'st Ankudinovas), Lepore, Palmieri (41'st D.Manca ), Dornelles. Allenatore Perra.

ARBITRO: Paolucci di Lanciano.

RETI: 9'st Alessandri, 13'st Serra.



