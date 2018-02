Condividi | Red 22:28 Il candidato premier del Movimento 5 stelle prosegue il suo giro d´Italia prelettorale e sarà questa sera, alle 19, al PalaCongressi della Fiera Campionaria Elezioni: Di Maio a Cagliari



CAGLIARI - “Partecipa. Scegli. Cambia”. Con queste parole-chiave il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio sta girando in tutta Italia per ascoltare i cittadini e far conoscere il programma pentastellato.



Dopo il tour di qualche settimana fa, che l'ha portato dal sud al nord dell'Isola, Di Maio ritorna in Sardegna, e per la precisione a Cagliari. “Nell'Isola, il malessere creato da decenni di destra e sinistra hanno messo in ginocchio l’intero tessuto socio-economico”, dichiarano gli organizzatori dell'incontro.



In vista delle Elezioni politiche l'appuntamento aperto a tutti, è per oggi (lunedì), alle 19, al PalaCongressi della Fiera Campionaria di Cagliari.



Nella foto: Luigi Di Maio Commenti CAGLIARI - “Partecipa. Scegli. Cambia”. Con queste parole-chiave il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio sta girando in tutta Italia per ascoltare i cittadini e far conoscere il programma pentastellato.Dopo il tour di qualche settimana fa, che l'ha portato dal sud al nord dell'Isola, Di Maio ritorna in Sardegna, e per la precisione a Cagliari. “Nell'Isola, il malessere creato da decenni di destra e sinistra hanno messo in ginocchio l’intero tessuto socio-economico”, dichiarano gli organizzatori dell'incontro.In vista delle Elezioni politiche l'appuntamento aperto a tutti, è per oggi (lunedì), alle 19, al PalaCongressi della Fiera Campionaria di Cagliari.Nella foto: Luigi Di Maio