Condividi | Red 9:11 Giovedì sera, per Sound around the island “Teatrabili”, Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna proporranno sul palco del Teatro Alkestis “Caro Peppino. I 100 passi di Peppino Impastato” Teatro: Chessa e Sanna a Cagliari



ALGHERO – Giovedì 22 febbraio, alle 21, nuovo appuntamento con Sound around the island “Teatrabili”, organizzato dal Teatro laboratorio Alkestis Crs, in collaborazione con la compagnia d’arte Circo Calumet e con l'associazione culturale Tàjrà. Stavolta, saliranno sul palco del Teatro Alkestis, in Via Loru 31, Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna, che proporranno “Caro Peppino. I 100 passi di Peppino Impastato”.



…la mafia uccide, il silenzio pure… Era il momento delle radio libere e delle radio democratiche. Nell’aprile 1977, sulla frequenza 98,800Mhz, andarono in onda le prime prove di trasmissione di “Radio Aut Giornale di controinformazione radiodiffuso”, un'emittente autofinanziata, fondata da Impastato. Aut come “oppure” in latino, era l’altra voce che contrastava l’informazione di regime, monopolio di tv, stampa e mass media, a favore di un’organizzazione autonoma della realtà sociale e del territorio. Ogni venerdì sera, Peppino ed un gruppo di amici davano voce a Onda pazza a Mafiopoli. La “Trasmissione satiro-schizo-politica sui problemi locali” non risparmiava nessuno, denunciando apertamente, con una satira spietata e dissacrante, delitti ed affari dei mafiosi e politici tra Cinisi e Terrasini, in provincia di Palermo. Nel 1978, Peppino Impastato venne ucciso dalla mafia. Solo dopo il Maxiprocesso nel 1987 è stabilito che “la mafia esiste”, e solo nel 1992 si riconosce che Impastato è stato ucciso dalla mafia per il suo impegno di denuncia. I responsabili del delitto saranno condannati più di vent'anni dopo. L’impegno civile e sociale di Peppino Impastato è espressione di tutta la sua attività politicaculturale antimafiosa. Aveva trent'anni, era un attivista, giornalista, scrittore e poeta. A quarant'anni dalla sua scomparsa, è viva la volontà di ricordarlo e di seguire il suo esempio. Il terzo appuntamento di Teatrabili è un reading musicale, liberamente tratto dal film “I cento passi”, filmati d’epoca e da scritti del “Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato”. Uno spettacolo essenziale, non retorico, coinvolgente nel personale modo di raccontare la storia, il coraggio e la solitudine di Impastato. Testi e musica fanno rivivere quel periodo storico, spingendo lo spettatore a riflettere sul proprio ruolo nella società, come parte attiva.



Il biglietto per l'ingresso alla serata costa 5euro, mentre l'abbonamento per l'intera rassegna costa 30euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 070/306392, oppure inviare una e-mail agli indirizzo web info@teatroalkestis.it o info@tajra.it. Il progetto Sound around the island è realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari.



Nella foto (di Rina Sanna): Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna Commenti ALGHERO – Giovedì 22 febbraio, alle 21, nuovo appuntamento con Sound around the island “Teatrabili”, organizzato dal Teatro laboratorio Alkestis Crs, in collaborazione con la compagnia d’arte Circo Calumet e con l'associazione culturale Tàjrà. Stavolta, saliranno sul palco del Teatro Alkestis, in Via Loru 31, Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna, che proporranno “Caro Peppino. I 100 passi di Peppino Impastato”.…la mafia uccide, il silenzio pure… Era il momento delle radio libere e delle radio democratiche. Nell’aprile 1977, sulla frequenza 98,800Mhz, andarono in onda le prime prove di trasmissione di “Radio Aut Giornale di controinformazione radiodiffuso”, un'emittente autofinanziata, fondata da Impastato. Aut come “oppure” in latino, era l’altra voce che contrastava l’informazione di regime, monopolio di tv, stampa e mass media, a favore di un’organizzazione autonoma della realtà sociale e del territorio. Ogni venerdì sera, Peppino ed un gruppo di amici davano voce a Onda pazza a Mafiopoli. La “Trasmissione satiro-schizo-politica sui problemi locali” non risparmiava nessuno, denunciando apertamente, con una satira spietata e dissacrante, delitti ed affari dei mafiosi e politici tra Cinisi e Terrasini, in provincia di Palermo. Nel 1978, Peppino Impastato venne ucciso dalla mafia. Solo dopo il Maxiprocesso nel 1987 è stabilito che “la mafia esiste”, e solo nel 1992 si riconosce che Impastato è stato ucciso dalla mafia per il suo impegno di denuncia. I responsabili del delitto saranno condannati più di vent'anni dopo. L’impegno civile e sociale di Peppino Impastato è espressione di tutta la sua attività politicaculturale antimafiosa. Aveva trent'anni, era un attivista, giornalista, scrittore e poeta. A quarant'anni dalla sua scomparsa, è viva la volontà di ricordarlo e di seguire il suo esempio. Il terzo appuntamento di Teatrabili è un reading musicale, liberamente tratto dal film “I cento passi”, filmati d’epoca e da scritti del “Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato”. Uno spettacolo essenziale, non retorico, coinvolgente nel personale modo di raccontare la storia, il coraggio e la solitudine di Impastato. Testi e musica fanno rivivere quel periodo storico, spingendo lo spettatore a riflettere sul proprio ruolo nella società, come parte attiva.Il biglietto per l'ingresso alla serata costa 5euro, mentre l'abbonamento per l'intera rassegna costa 30euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 070/306392, oppure inviare una e-mail agli indirizzo web info@teatroalkestis.it o info@tajra.it. Il progetto Sound around the island è realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari.Nella foto (di Rina Sanna): Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna