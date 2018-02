Condividi | Red 11:22 Il progetto “Blue box” continua il suo percorso nella provincia di Sassari. Bullismo, giochi di ruolo, stati di abbandono e malessere sono al centro del progetto promosso dal Dipartimento di Pubblica sicurezza La Polizia all’Istituto comprensivo di Sorso



Grande successo di partecipazione attiva e grande interesse nell’Istituto comprensivo di Sorso, dove nell’ambito di tale progetto, grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e “Lions club Sassari host” e “Leo Sassari Castello”, si è tenuto un convegno “Web sicuro–I ragazzi e la rete”, durante il quale un'equipe multidisciplinare ha riflettuto insieme ai giovani sulle situazioni di disagio che possono dare adito, anche in forma sommersa ad episodi di bullismo, cyberbullismo, stati di abbandono, tragici giochi di ruolo e disagio familiare.



Tutti i relatori, hanno cercato di fornire gli strumenti più idonei a comprendere l'estrema pericolosità di sfide estreme e giochi di ruolo come la Blue Whale, nonché sensibilizzare familiari ed insegnanti a riconoscere gli eventuali segnali del malessere giovanile e fornire indicazioni utili per un corretto utilizzo del web. Nel corso dell'incontro, è stata posizionata una scatola blu, uno "scrigno" che rimarrà nelle scuole, all'interno del quale i ragazzi hanno potuto inserire, anche in forma anonima, eventuali segnalazioni.