Una serata trionfale, il secondo appuntamento de "La voce del flauto e la voce dell´anima", rassegna culturale intensa e ricca di emozioni dedicata al recital di liriche e suono di un flauto Arte: Uselli e Alvau fanno il botto



ALGHERO - L'evento concertistico di sabato sera ha registrato un grande successo. Tutto esaurito nella Sala Sari di Alghero, che non ha potuto contenere il numeroso pubblico presentatosi per il secondo appuntamento della rassegna “La voce del flauto e la voce dell'anima”, con gli assoluti protagonisti in scena Mauro Uselli al flauto solista e Pier Luigi Alvau voce recitante, che hanno dato vita ad uno spettacolo poetico concertante insolito, dove nulla riportava alla tipologia spettacolo letterario-reading.



I due attori in scena hanno esplorato ingredienti nuovi, ricchi di emozioni e colpi di scena, concertando insieme e ritrovando un connubio sottile tra liriche e note che scavano diritte nell'anima di chi ascolta. Hanno preso forma i racconti di amori impossibili, fragili e delicati, interpretati da Alvau ed accesi dalla musica del flautista Uselli, che ha riempito tutti gli spazi dell'anima con interpretazioni della musica di Bach.



A sottolineare il tutto, gli applausi a fine recital del pubblico, che ha espresso in massa emozione e consensi. Al via le prenotazioni per il prossimo appuntamento, che andrà in scena sabato 24 febbraio, sempre alle 19, nella sala Sari di Alghero. Grande gioia per gli organizzatori ed ideatori “L'accademietta musicale algherese”, la piccola scuola di musica di Alghero, ed AlguerCultura, che puntano sulla diffusione di spettacoli originali e culturali in città tutto l'anno.



