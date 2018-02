Condividi | Red 9:08 Giovedì sera, lo scrittore di Vimercate sarà ospite della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, insieme a Martina Vacca, “Un attimo prima”, il suo ultimo romanzo pubblicato da Einaudi Stile libero Deotto presenta il suo nuovo libro ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 22 febbraio, alle 19, Fabio Deotto sarà ospite della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, insieme a Martina Vacca, “Un attimo prima”, il suo ultimo romanzo pubblicato da “Einaudi Stile libero”. L'evento da il via al ciclo di anteprime del festival “Dall'altra parte del mare”. Gli altri appuntamenti sardi di Deotto sono domani, mercoledì 21, alla Libreria Ubik di Cagliari, e venerdì 23, alla Libreria Azuni di Sassari



La crisi che ha investito l'Occidente è giunta alle sue estreme conseguenze ed il mondo vive un difficile periodo di transizione, in cui il lavoro ha perso la sua centralità. In questo contesto, l'ex biologo Edoardo Faschi, ossessionato dalla morte del fratello Alessio avvenuta vent'anni prima, si sottopone ad un trattamento psicologico sperimentale ispirato alla scatola specchio di Ramachandran (un dispositivo utilizzato per curare la sindrome dell'arto fantasma nei pazienti mutilati), che promette di aiutarlo ad elaborare la perdita. Nel corso della terapia, ripercorrerà le vicende della sua famiglia fino ad arrivare agli anni in cui Alessio è diventato un esponente di spicco del Movimento Occupy. Cosí facendo, getta un nuovo sguardo sulla storia tormentata di questo inizio millennio, fornendone un'interpretazione a tratti drammatica, a tratti ironica, sempre convincente. Come altri coetanei, Edoardo rischia di perdersi in una sterile contemplazione del passato, ma la ricomparsa improvvisa del figlio di Alessio, Sealth, di cui aveva perso le tracce, lo costringerà a scuotersi ed a compiere una scelta. In nessun modo il destino deve ripetersi.



«Seguivo Alessio in quella notte assurda come nei sogni, da ragazzino, avevo seguito famelici mostri che mi invitavano a visitare le loro tane misteriose. Lo guardai recuperare la coperta e raccoglierla sotto un'ascella, rannicchiarsi dietro un container e proseguire accovacciato. Piú che il complice di un crimine mi sentivo il co-protagonista di un videogioco, come se quel magazzino fosse un livello da superare, un record da sbriciolare, e non importava quante vite rimanessero, finché l'altro comando lo teneva Alessio avevo un motivo per infilare monetine nella fessura».



Fabio Deotto è nato a Vimercate nel 1982. Laureato in Biotecnologie, scrive articoli, interviste ed approfondimenti a sfondo scientifico e musicale per numerose riviste nazionali. Per Einaudi Stile libero, lo scrittore brianzolo ha pubblicato nel 2014 "Condominio R39", il suo primo romanzo, e nel 2017 "Un attimo prima".