La notte scorsa un velivolo Falcon 50 dell'Aeronautica Militare ha trasportato un neonato da Alghero a Linate. Era in pericolo di vita e aveva bisogno di cure ultraspecialistiche urgenti Neonato da Alghero a Milano: volo urgente



ALGHERO - Un bimbo di quattro mesi è stato trasportato con un volo militare da Alghero a Milano perché era in pericolo di vita e aveva bisogno di cure ultraspecialistiche urgenti. Il piccolo è stato imbarcato su un Falcon 50 del 31esimo Stormo di Ciampino giunto ad Alghero e un'ora dopo è stato fatto sbarcare a Linate da dove è stato trasportato all'ospedale Niguarda Cà Granda.