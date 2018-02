Condividi | Red 18:13 In occasione della sesta Competizione italiana di mediazione, la squadra dell´Università degli studi di Sassari andrà a Milano da giovedì a sabato per difendere il titolo conquistato l´anno scorso Mediazione: Uniss vola a Milano



SASSARI - L'Università degli studi di Sassari, con il suo Dipartimento di Giurisprudenza, si prepara da campione in carica ad affrontare la sesta Competizione italiana di mediazione, in programma a Milano da giovedì 22 a sabato 24 febbraio. In rappresentanza dell'Ateneo sassarese, sono state selezionate cinque studentesse e studenti del Dipartimento di Giurisprudenza: Bruno Falchi, Nadia Simonini, Alessia Siffu, Valentina Veccia ed Alessia Stangoni. Con loro, ci saranno i coaches Claudia Caria e Corinne Isoni e la direttrice del Centro universitario di mediazione Maria Antonietta Foddai.



Nella quinta edizione, tenutasi l’anno scorso a Milano, l'Unss si è aggiudicata il primo posto davanti all'Università di Trento e agli atenei di Verona e Milano Statale (menzioni speciali per Università Bocconi e Modena Reggio-Emilia). La sfida aveva lo scopo di accertare le capacità di mediazione dei partecipanti nella risoluzione di controversie di vario genere riguardanti, per esempio, la proprietà di un quadro, la presentazione di uno stesso progetto da parte di due società in una gara d'appalto e altre differenti situazioni. I protagonisti di quella vittoria sono stati Mathilde Porcu, Elisabetta Uras, Guido Brandas, Federica Trentadue, Fatima Foccis, Claudio Saba ed Ilaria Fiori.



Quest'anno, la sfida si fa ancora più difficile e competitiva, visto che si sono iscritti ventidue atenei: Bari, Bergamo, Bicocca (Milano), Bocconi (Milano), Camerino, Cattolica (sede di Piacenza), Firenze, Genova, Luiss (Roma), Lum Jean Monnet (Bari-Casamassima), Milano Statale (organizzatore), Parma, Pavia, Pegaso (Università telematica), Sassari, Siena, Torino, Salento (Lecce), Ferrara (sede di Rovigo), Piemonte orientale (sede di Alessandria), Urbino e Verona. La Cim è una gara tra studenti di università italiane sul tema della mediazione, organizzata dalla Camera arbitrale di Milano in collaborazione con l’Università statale di Milano. Possono competere solo studenti iscritti a corsi di laurea di primo o secondo livello al momento dell’iscrizione della squadra alla Cim. Le squadre sono chiamate a sfidarsi in una serie di mediazioni simulate, con lo scopo di dimostrare le capacità dei propri rappresentanti di negoziare le controversie in modo cooperativo ed efficace. Gli incontri si svolgono davanti a mediatori professionisti esperti.



