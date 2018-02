Condividi | Red 10:06 Venerdì sera, la libreria Cyrano ospiterà la presentazione del libro di Tiziana Citelli “Soffio vitale: brezza per l´anima” Ad Alghero, il Soffio vitale di Citelli



ALGHERO - Venerdì 23 febbraio, alle 19, la libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, è in programma l'incontro dedicato al Counseling sistemico orientato al benessere. Ospite della serata sarà Tiziana Citelli, che presenterà il suo libro “Soffio Vitale: brezza per l'anima”.



Il libro propone un viaggio nel mondo dell'approccio complementare al benessere, ricco di testimonianze, raccontato con passione ed in modo semplice e chiaro per conoscere strumenti entrati a pieno titolo nei territori dell'approccio olistico: Shiatsu, Qigong, Respiro, Rilassamento, Visualizzazione creativa, Fiori di Bach, Pnl, Costellazioni familiari. Strumenti che si fondono nelle Consulenze sistemiche per il benessere, che spaziano dal Bodywork counseling per la gestione di stress, ansia, emozioni, al Problem solving per la risoluzione di conflitti o la presa di decisioni, alle Costellazioni sistemiche per riportare ordine ed armonia nel lavoro o in famiglia e rimuovere ostacoli alla realizzazione di progetti futuri.



Citelli, è counselor sistemico iscritta al registro della Federazione associazioni italiane di psicoterapia, da più di trent'anni pratica discipline legate allo sviluppo dei vari livelli del potenziale umano: corpo-mente-spirito. Co-fondatrice del Centro Tonal di Alghero, insegna e pratica Qigong, TaijiQuan e meditazione. Conduce gruppi di Rebirthing/breathwork e di rappresentazioni sistemiche/costellazioni familiari. Commenti ALGHERO - Venerdì 23 febbraio, alle 19, la libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, è in programma l'incontro dedicato al Counseling sistemico orientato al benessere. Ospite della serata sarà Tiziana Citelli, che presenterà il suo libro “Soffio Vitale: brezza per l'anima”.Il libro propone un viaggio nel mondo dell'approccio complementare al benessere, ricco di testimonianze, raccontato con passione ed in modo semplice e chiaro per conoscere strumenti entrati a pieno titolo nei territori dell'approccio olistico: Shiatsu, Qigong, Respiro, Rilassamento, Visualizzazione creativa, Fiori di Bach, Pnl, Costellazioni familiari. Strumenti che si fondono nelle Consulenze sistemiche per il benessere, che spaziano dal Bodywork counseling per la gestione di stress, ansia, emozioni, al Problem solving per la risoluzione di conflitti o la presa di decisioni, alle Costellazioni sistemiche per riportare ordine ed armonia nel lavoro o in famiglia e rimuovere ostacoli alla realizzazione di progetti futuri.Citelli, è counselor sistemico iscritta al registro della Federazione associazioni italiane di psicoterapia, da più di trent'anni pratica discipline legate allo sviluppo dei vari livelli del potenziale umano: corpo-mente-spirito. Co-fondatrice del Centro Tonal di Alghero, insegna e pratica Qigong, TaijiQuan e meditazione. Conduce gruppi di Rebirthing/breathwork e di rappresentazioni sistemiche/costellazioni familiari.