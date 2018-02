Condividi | Red 13:26 Anche quest´anno, il Comune di Alghero aderisce all´iniziativa promossa da Caterpillar Radio2. Dalle 18 alle 21 di venerdì, verrà spenta la luce sul lungomare Barcellona ed in Via Garibaldi Alghero si spegne per M´illumino di meno



ALGHERO - Alghero ospite a RadioRai, negli studi romani di Via Asiago, per la conferenza stampa di Caterpillar, su “M'illumino di meno”. Il sindaco di Alghero Mario Bruno ha partecipato, posando per i fotografi con i testimonial due testimonial dell'iniziativa, l'olimpionico di tennistavolo Mihai Bobocica e l'olimpionica di beach volley Daniela Gattelli.



Anche quest'anno, il Comune di Alghero aderisce all'iniziativa “M'illumino di meno” promossa da Caterpillar Radio2. Dalle 18 alle 21 di venerdì 23 febbraio, verrà spenta la passeggiata fronte mare, ovvero il lungomare Barcellona e la via Garibaldi.



Il Comune di Alghero ha realizzato nell'ultimo anno azioni in linea con la sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che M'illumino di .eno promuove. Per esempio, importanti interventi di ammodernamento ed efficientamento del servizio di illuminazione pubblica e sostituzione di tutti i corpi luce con lampade a led, dei pali usurati e pericolosi con nuovi supporti, della strumentazione più obsoleta con altra tecnologicamente avanzata.



