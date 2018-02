Condividi | Red 9:11 Convocata per domenica mattina, nel salone della Mercede, la 49esima assemblea annuale dei soci dell´Associazione. Nell´occasione, verranno eletti i delegati all´Assemblea dell´Avis provinciale di Sassari e verranno designati i delegati all´assemblea Avis regionale Sardegna ed Avis nazionale Assemblea annuale per l´Avis Alghero



ALGHERO – E' stata convocata la 49esima Assemblea annuale dei soci dell'Avis di Alghero. L'appuntamento è al salone della Mercede, in Via Giovanni XXIII, ad Alghero, domenica 25 febbraio, alle 9 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, alle 10 in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.



I principali punti all'ordine del giorno saranno la relazione del Consiglio direttivo e dell'attività svolta durante il 2017; la relazione e la presentazione del bilancio consuntivo per il 2017 ed il bilancio preventivo per il 2018. Ed ancora, le relazioni dei Revisori dei conti e della Commissione verifica poteri.



Inoltre, si procederà all'elezione dei delegati all'Assemblea dell'Avis provinciale di Sassari. Infine, spazio alla designazione dei delegati all'assemblea Avis regionale Sardegna ed Avis nazionale.