La Sala della Giunta regionale, nella sede istituzionale di Villa Devoto, a Cagliari, sarà intitolata al Cavaliere dei Rossomori. La proposta era stata formulata dagli assessori regionali degli Affari generali e degli Enti locali Filippo Spanu e Cristiano Erriu Sala di Giunta intitolata ad Emilio Lussu



CAGLIARI - La Sala della Giunta regionale, nella sede istituzionale di Villa Devoto, a Cagliari, sarà intitolata a Emilio Lussu. Lo ha deciso l’Esecutivo guidato da Francesco Pigliaru che, nella riunione di ieri (mercoledì), ha approvato la delibera che prevede, nell’ambito delle celebrazioni per i settant’anni dalla promulgazione dello Statuto, di dedicare uno spazio altamente simbolico della vita istituzionale della Sardegna ad uno dei più strenui difensori delle idee dell’autonomismo e del federalismo.



La proposta di dedicare la sala al "Cavaliere dei Rossomori" era stata formulata dagli assessori regionali degli Affari generali e degli Enti locali Filippo Spanu e Cristiano Erriu, nel corso del convegno che si è svolto il 27 gennaio ad Armungia, sempre del contesto delle celebrazioni per il settantennale della Carta autonomistica. «Emilio Lussu - dichiarano Spanu e Erriu - ha lasciato una preziosa eredità politica e un patrimonio ideale di grande valore. Il suo pensiero e la sua esperienza umana e intellettuale sono memorie incancellabili, da trasmettere alle giovani generazioni, e un forte impulso per il processo di rinnovamento dell'autonomia della nostra Isola».