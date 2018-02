Condividi | Red 10:52 Maxi operazione messa a segno dai militari della Compagnie di Carbonia, Cagliari, Nuoro, Lanusei, Sassari, Bonorva, Macomer, Iglesias, San Vito e Quartu Sant´Elena, in collaborazione con i Cacciatori di Sardegna. Tra gli arrestati, anche un 32enne algherese Traffico e spaccio di droga nell´Isola: 15 arresti



ALGHERO - Maxi operazione dei Carabinieri delle Compagnie di Carbonia, Cagliari, Nuoro, Lanusei, Sassari, Bonorva, Macomer, Iglesias, San Vito e Quartu Sant'Elena che, in collaborazione con i Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato quindici persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di droga. Dalle indagini degli inquirenti, pare che il traffico di droga nell'Isola fosse stato diviso territorialmente in due, mentre c'era piena collaborazione per quanto riguardava il "viaggio" della sostanza stupefacente dalla Penisola.



Negli ultimi sei mesi, sarebbero arrivati 85chilogrammi di cocaina e 1,5chilogrammi di eroina. Già in passato, la banda era stata toccata dalle Forze dell'ordine (circa 16 i chilogrammi di droga finora sequestrati dai Carabinieri), ma il traffico proseguiva fiorente.



A questo punto, in collaborazione con la Dda di Cagliari, sono scattate le manette. Arrestate cinque persone di Arzana (ritenute a capo della banda che gestiva la parte meridionale della Sardegna), mentre per il nord dell'Isola, sono finiti in manette un 30enne di Ghilarza, un 32enne algherese, un 33enne di Sindia, un 33enne nuorese ed un 34enne sassarese. Arrestati anche un 60enne di Tortolì, un 34enne di Nuoro, un 38enne di Arzana, un 32enne di Sassari ed un 28enne di Sorgono.