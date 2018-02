Condividi | Red 13:53 Nell´ambito dell´azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell´evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso un controllo di un proprietario di quattro immobili, uno di Pula e tre a Cagliari Cagliaritano evade affitti per oltre 30mila euro



CAGLIARI - Nell'ambito dell'azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell'evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso un controllo di un cagliaritano proprietario di quattro immobili, uno di Pula e tre nel capoluogo regionale. L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione di immobili.



L'attività delle Fiamme gialle ha permesso di accertare che la persona controllata ha omesso di dichiarare al Fisco gli importi dei canoni di affitto percepiti per la locazione. Complessivamente, il totale dei guadagni nascosti dal 2013 al 2016 all'Erario ammonta a 30.870euro.



Con questo intervento, dall'inizio dell'anno, sono state concluse cinque attività nel settore dell'evasione immobiliare. Si tratta di settore “fiorente”, nel quale, nei primi due mesi del 2018, le Fiamme gialle hanno constatato oltre 214mila euro non dichiarati al Fisco. CAGLIARI - Nell'ambito dell'azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell'evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso un controllo di un cagliaritano proprietario di quattro immobili, uno di Pula e tre nel capoluogo regionale. L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione di immobili.L'attività delle Fiamme gialle ha permesso di accertare che la persona controllata ha omesso di dichiarare al Fisco gli importi dei canoni di affitto percepiti per la locazione. Complessivamente, il totale dei guadagni nascosti dal 2013 al 2016 all'Erario ammonta a 30.870euro.Con questo intervento, dall'inizio dell'anno, sono state concluse cinque attività nel settore dell'evasione immobiliare. Si tratta di settore “fiorente”, nel quale, nei primi due mesi del 2018, le Fiamme gialle hanno constatato oltre 214mila euro non dichiarati al Fisco.