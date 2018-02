Condividi | Red 14:04 «Con l´Anci siamo in prima fila per la sicurezza dei sardi», ha dichiarato l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Protezione civile: Spano incontra i sindaci del Sassarese



SASSARI - «Stiamo lavorando senza sosta sul Sistema regionale di Protezione civile. Ci rivolgiamo alla cittadinanza e agli studenti per mezzo delle campagne informative nelle scuole e nelle piazze con il contributo dei volontari. Sul fronte istituzionale abbiamo invece rafforzato la sinergia tra Regione e Anci Sardegna, perché la cultura della sicurezza sia patrimonio di tutti i territori e di tutti i sindaci».



Così l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, ieri sera (mercoledì) a Sassari, in occasione del primo incontro territoriale sulle novità della riforma nazionale di Protezione dedicato ai Comuni del Sassarese. Gli appuntamenti nelle diverse province rappresentano l'occasione di approfondimenti tecnici e di condivisione del piano regionale prima dell'approvazione preliminare dell'Esecutivo. Inoltre, per ulteriori osservazioni dei cittadini prima dell'approvazione definitiva, sono stati previsti anche trenta giorni di consultazione della delibera che sarà presentata in Giunta.



Il secondo appuntamento, con i sindaci del Nuorese è fissato per mercoledì 28 febbraio (alle 10.30, all'Isre, in Via Mereu, a Nuoro). Stessa data, ma nel pomeriggio per i sindaci dell'Oristanese: alle 15.30, ad Abbasanta (Tanca regia). Per la Provincia del Sud Sardegna e la Città metropolitana, il giorno in calendario è giovedì 8 marzo: alle 10.30, nella sala anfiteatro regionale, in Via Roma 253, a Cagliari.