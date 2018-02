Condividi | Red 21:07 L´assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini ha convocato l´Anas ed i rappresentanti dei Comuni per affrontare le problematiche sulla sicurezza Statale 129: incontro a Cagliari



CAGLIARI - «Un confronto approfondito e costruttivo che ha permesso di valutare le singole situazioni critiche volte ad individuare i diversi livelli di intervento e le azioni utili al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza della Statale 129». Questo il commento dell'assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini, a margine della riunione convocata ieri sera (mercoledì), a Cagliari, alla quale hanno preso parte i rappresentanti dell'Anas e dei Comuni del territorio attraversato dalla Trasversale sarda.



Erano presenti il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana, i sindaci di Macomer Antonio Onorato Succu, Orotelli Giovannino Marteddu, Silanus Gian Pietro Arca e l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Nuoro Antonio Belloi. Gli amministratori locali hanno evidenziato la necessità di trovare soluzioni per affrontare le criticità della Trasversale sarda. L'Anas era rappresentata dal responsabile del Coordinamento territoriale Sardegna Valter Bortolan e dal capo compartimento d'area Enrico Atzeni.



«Ci sono tre livelli di intervento – ha dichiarato Balzarini – i primi immediatamente attuabili riguardano, principalmente, la segnaletica e gli elementi di dissuasione volti all'indicazione di situazioni di pericolo ed alla limitazione della velocità. I secondi riguardano lavori puntuali da eseguire sulle intersezioni più critiche, alcuni dei quali già finanziati come quelli per gli svincoli di Bortigali e di Silanus, quello di Birori connesso agli interventi sui nodi critici della Strada statale 131. In altri punti è necessario verificare a breve eventuali rettifiche di curve pericolose. Il terzo livello di intervento per cui ho richiesto un approfondimento all'Anas, finalizzato a dare risposte alle esigenze del traffico pesante che caratterizza la 129, è lo studio di adeguamento della sezione stradale».



